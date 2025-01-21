Yanan otelin yetkilisi 3 gün önce konuşmuş: 'Oteller hazır, misafirlerini bekliyor'

Yayınlanma: 21.01.2025 - 14:06

Güncelleme: 21.01.2025 - 14:06

Bolu’da 10 kişinin yaşamını yitirdiği yangının meydana geldiği Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’in yetkilisi olan Batı Karadeniz Turizm Otelcileri Derneği Başkanı Halit Ergül, 3 gün önce yaptığı açıklamada otelde yüzde 80 doluluk oranı olduğunu, yüzde 100'e ulaşmasını beklediklerini söylemişti.

'BÜTÜN OTELLER HAZIR'

Ergül 3 gün önce şu ifadeleri kullandı:

"Bütün oteller hazırlıklarını yaptılar, misafirlerini bekliyorlar. Sömestr tatilinde otel fiyatları gecelik oda 18 binden başlıyor ve 50 bin TL'ye kadar yükseliyor. Hatta özel odalara ve villalara gidersek fiyatlar artıyor.

Pistlerde kar kalınlığı 1 metre ve tüm pistler açık. Çocuklara yönelik kayak okulları var. Çocuklara yönelik parkurlar var. Bu şekilde misafirlerin eğlenmesi için de aktiviteler var. Sömestr tatilinde en az bir 50 bin kişi bekliyoruz."