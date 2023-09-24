Yandaş gazeteci Yakışıklı'nın hedefinde bu kez de Mustafa Sandal ve Tarkan var
Yandaş gazeteci Hacı Yakışıklı, sosyal medya hesabı üzerinde Mustafa Sandal ve Tarkan’a yönelik “Kalıcı eserleri yok! Sanatçı değiller, bu sebeple millete çok uzaklar!” ifadelerini kullandı.
Daha önce pek çok kez sanatı ve sanatçıları hedefine alan ve devletin uçağıyla umre ziyareti yaptığı ortaya çıkan TV100 yazarı Hacı Yakışıklı, sosyal medya hesabı üzerinden sanatçı Mustafa Sandal ve Tarkan’ı hedef aldı.
Hacı Yakışıklı’nın söz konusu paylaşımı şu şekilde:
“Mustafa Sandal; "O kız beni görmeli, bana çorap örmeli" diye basit, saçma, banal bir şarkıyla piyasaya çıkmıştı!
Tarkan; "Kıl oldum" diye daha saçma bir şarkıyla çıkmıştı!
İkisi de başladıkları yere döndüler!
Kalıcı eserleri yok!
Sanatçı değiller, bu sebeple millete çok uzaklar!”
Mustafa Sandal; "O kız beni görmeli, bana çorap örmeli" diye basit, saçma, banal bir şarkıyla piyasaya çıkmıştı!— hacı yakışıklı (@haciykk) September 23, 2023
Tarkan; "Kıl oldum" diye daha saçma bir şarkıyla çıkmıştı!
İkisi de başladıkları yere döndüler!
Kalıcı eserleri yok!
Sanatçı değiller, bu sebeple millete çok uzaklar!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker hastaneye kaldırıldı
- Yanlışlıkla oğlunu vuran baba yaşamına son verdi
- 'Çok endişemiz var...'
- Dilan ve Engin Polat nasıl para kazanıyor?
- Nükleer santralı soğutacak su sıcaklığı rekor seviyede
- 'Çok ayıp! Ben olsam atarım onları partiden'
- 'Bugün Arap olarak uyandık…'
- 'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasında yeni gelişme!
- 'Ekonominin direksiyonuna tam yetkiyle geçecek'
- Örsan Öymen'den çarpıcı başkanlık önerisi