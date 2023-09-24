Yandaş gazeteci Yakışıklı'nın hedefinde bu kez de Mustafa Sandal ve Tarkan var

Yayınlanma: 24.09.2023 - 14:53

Güncelleme: 24.09.2023 - 14:53

Daha önce pek çok kez sanatı ve sanatçıları hedefine alan ve devletin uçağıyla umre ziyareti yaptığı ortaya çıkan TV100 yazarı Hacı Yakışıklı, sosyal medya hesabı üzerinden sanatçı Mustafa Sandal ve Tarkan’ı hedef aldı.

Hacı Yakışıklı’nın söz konusu paylaşımı şu şekilde:

“Mustafa Sandal; "O kız beni görmeli, bana çorap örmeli" diye basit, saçma, banal bir şarkıyla piyasaya çıkmıştı!

Tarkan; "Kıl oldum" diye daha saçma bir şarkıyla çıkmıştı!

İkisi de başladıkları yere döndüler!

Kalıcı eserleri yok!

Sanatçı değiller, bu sebeple millete çok uzaklar!”