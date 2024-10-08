Yandaş şirkete 24.5 milyon TL’lik ihale

Yayınlanma: 08.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.10.2024 - 04:00

AKP’li Kâğıthane Belediyesi 18 Eylül’de araç kiralamak için ihaleye çıktı. Rekabeti engellediği gerekçesiyle eleştirilen pazarlık usulüyle yapılan ihaleyi JET KAR Turizm Nakliye Taşımacılık Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aldı.

Daha önce AKP İstanbul milletvekili aday adayı olan Erol Bulut’un oğlu Yunus Emre Bulut’a ait şirket bugüne kadar 72 kamu ihalesine imza attı. Toplam sözleşme bedeli ise 1 milyar 110 milyon 895 bin TL olan ihalelerin birçoğu AKP’li belediyelerden alındı.

15 Temmuz Gazileri Platformu’nun başkanlık görevini de yürüten Erol Bulut, şarkı sözleri nedeniyle ünlü sanatçı Sezen Aksu’yu tehdit etmesiyle biliniyor.

Erol Bulut’un ortak olduğu Mavi Yeşil Turizm Gıda İnşaat da belediyelerden aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor.

