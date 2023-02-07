Oğuzhan Uğur'un ekibine ulaştı: Bebeği donarak yaşamını yitirdi!
YouTuber ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde göçük altında kalan bir bebeğin donarak öldüğünü söyledi. Uğur, "Yardım bir türlü ulaşmıyor… Kadın az evvel tekrar aramış. Bebeği donarak ölmüş…" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı.
YouTuber Oğuzhan Uğur, kendi ekibini arayan bir kadının yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Yardımın bir türlü ulaşmadığını söyleyen Uğur, annesinin yanında göçük altında olan bebeğin donarak yaşamını yitirdiğini bildirdi.
"YARDIM HALEN YOK"
Uğur, Twitter hesabından şunları yazdı:
"Elbistan’da, küçük bebeğiyle göçük altında kalmış bir anne. Ekibime ulaşıyor. Ekibimden Ceren yetkililere ulaşmaya çalışırken bir yandan da kadını konuşarak sakinleştirmeyi deniyor. Yardım bir türlü ulaşmıyor… Kadın az evvel tekrar aramış. Bebeği donarak ölmüş… Yardım halen yok.
Halen enkaz altındalar. Kahramanmaraş Elbistan Denizkent sitesi Kümbet Mah. Ceyhan Su nehri karşısı. Gülseman Antepli (0542 142 30 11 ) Halen yardım bekliyorlar… Biz ölseydik keşke… O anne ağlamasaydı"
Elbistan’da, küçük bebeğiyle göçük altında kalmış bir anne. Ekibime ulaşıyor. Ekibimden Ceren yetkililere ulaşmaya çalışırken bir yandan da kadını konuşarak sakinleştirmeyi deniyor. Yardım bir türlü ulaşmıyor… Kadın az evvel tekrar aramış. Bebeği donarak ölmüş… Yardım halen yok— Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) February 7, 2023
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