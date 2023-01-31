Oğuzhan Uğur ve Cüneyt Özdemir'in 'seçim' tartışmasına Hayko Cepkin de dahil oldu

Gazeteci Cüneyt Özdemir, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerde AA'dan veri alıp yayın yapacaklarını açıklayan Oğuzhan Uğur'u ti'ye aldı. Özdemir'in son olarak yayınında söylediği sözlere Hayko Cepkin'den de yanıt geldi. İkilinin arasındaki yazışma ise sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 15:06
Oğuzhan Uğur ve Cüneyt Özdemir'in 'seçim' tartışmasına Hayko Cepkin de dahil oldu
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'Mevzular Açık Mikrofon'da siyasi liderleri ve parti temsilcileri ağırlayan ve programları uzun süre gündemden düşmeyen YouTube yayıncısı Oğuzhan Uğur, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler için harekete geçti ve kanalında seçim gecesi verileri yayınlayacağını söyledi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir ise Uğur'un paylaşımına "Mesele birincilik değil de bilginin doğruluğu. Bir sıkıntı olursa bizim seçim özel canlı yayınına bağlanabilirsiniz" yorumunu yaptı.

YAYINDA Tİ'YE ALDI

Özdemir bununla da kalmadı yayınında Oğuzhan Uğur ile dalga geçti. Özdemir "Biz zaten yapıyoruz Oğuzhan tüm tarihi kendiyle başlatıyor. Yok Hayko konuk olacakmış yok bilmem ne..." dedi.

HAYKO CEPKİN'DEN YANIT GELDİ

Hayko Cepkin ise bu yoruma sosyal medyadan "Mesele kalabalık olmak değil ki en güvenilir olanın seyredilmesi. Herkesin ortak bir derdi var o da gerçek ve güvenilir olan kim ise onu seyredip güvendiği bir yerden bilgiye ulaşmak. Oğuzhan studioda kimse olmadan da geceyi net yürütür. Konuk işi benim geyiğimdi zaten" dedi.

"HADİ BE ORADAN..."

Özdemir ise bu yoruma "Hayko Bey bizim yayına da bekleriz… Sizin gibi insanlar bizim zenginliğimizdir. Ne kadar çok farklı kanal olursa o kadar iyi ayrıca" yanıtını verince şarkıcı kızdı.

Hayko Cepkin gazeteciye verdiği "Yaaaaa hadi be oradan sen de hahahahahah 'sizin gibi insanlar' a karşı 'bizim gibi insanların' falan cümleye bak. Ben buna çakma nezaketli maval okuma derim. Ömrüm bu cümlelerle uğraşmakla geçti. Bende işlemez" yanıtıyla gündem oldu.


Oğuzhan Uğur Cüneyt özdemir Hayko Cepkin Twitter

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