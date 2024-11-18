Yandaşlar duyurdu... Teğmenlerin kılıçlı yemini: '3 komutanın da TSK'den ihracı istendi' iddiası!

Yayınlanma: 18.11.2024 - 22:37

Güncelleme: 18.11.2024 - 22:37

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’ta düzenlenen mezuniyet töreninde teğmenler, "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atmaları ve protokolde resmi yemini okuyup alandan ayrılmalarının ardından iktidarın hedefi haline gelmişti.

CHP'li Yankı Bağcıoğlu, Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsuy'la birlikte iki teğmene daha 'TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını duyurmuştu.

tv100.com yazarı Fuat Uğur, söz konusu olay üzerine Milli Savunma Bakanlığı'ndan aldığını aktardığı bilgileri paylaştı.

Uğur şu iddiayı dile getirdi:

"Başta Ebru Eroğlu olmak üzere bu teğmenler mezuniyet töreninden önce toplanarak okul komutanlarına giderek, "Biz mezuniyet töreninde eski yemin metnini okumak istiyoruz." diyorlar.

Okul komutanları ise ‘hayır bu mümkün değil, yapmamalısınız’ yanıtını veriyorlar. Teğmenler bu talepleri için okul komutanları gidip taleplerini 7 kez tekrar ediyorlar. Her defasında hayır yanıtını alınca "biz o zaman alternatif bir yemin töreni yaparız" diyorlar. Organize edenler Ebru Eroğlu ve 5 arkadaşı daha fazla değil.

Ama o alternatif yemin törenine 300'e yakın yeni mezun katıldığını sorunca ‘Çünkü anons ettiler, o teğmenler de bir şey var diye heyecanla gittiler ve katıldılar. Neden gittiklerini bilmiyorlardı. Zaten soruşturma heyetine de bunu ifade ettiler.’ yanıtını aldım.

‘Onlar hakkında da soruşturma var; çünkü bu bilgiye sahip oldukları halde tedbir almadılar. Sahada o kargaşaya engel olup bu tartışmayı önleyebilirlerdi ama yapmadılar’ şeklinde ifadeler kullanıldı.”

A HABER’DEN ‘3 KOMUTAN’ İDDİASI

A Haber'in iddiasına göre kılıçla yemin eden 5 yeni mezun teğmenin yanı sıra 3 komutan da yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.

Mezuniyet töreniyle ilgili alay komutanı vekili, tabur komutanı ve bölük komutanının da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihracı istendi.