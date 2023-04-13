Yangında ölen kadının kimliği 25 gün sonra belirlendi

Yayınlanma: 13.04.2023 - 15:43

Güncelleme: 13.04.2023 - 16:13

Antalya'da geçtiğimiz 19 Mart tarihinde gece yarısı Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerindeki bir apartmanın bodrum katında yangın meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk annesi 41 yaşındaki Meltem Bereket, evinde çıkan yangında feci şekilde hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasına rağmen ev kullanılamaz hale geldi. Tanınmaz hale gelen ceset, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

KİMLİĞİ 25 GÜN SONRA BELİRLENDİ

Bölgede yapılan çalışmanın ardından polis, kadının Finike’de yaşayan yakınlarına ulaştı. Alınan DNA örneğinin ardından cesedin 25 gün önce ölen Meltem Bereket’e ait olduğu belirlendi. Ağabeyi ve yakınları tarafından morgtan alınan kadının cenazesi Finike Turunçova Mahallesi’nde toprağa verildi.