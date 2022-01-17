Yaparsa bunu da AKP yapar: Erdoğan için sokak sokak gezenlere para saçtılar

17 Ocak 2022 Pazartesi, 09:25

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü yandaş inşaat şirketlerine milyonlarca liralık ihaleler dağıtmaya devam ediyor.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Karayolları Genel Müdürlüğü, 9 Aralık 2021 tarihinde “Fatsa Organize Sanayi Bağlantı Köprüsü ve Fatsa-Çatalpınar İl Yolu Heyelan Islahı, Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü ve Üstyapı İşlerinin Yapılması İşi” adı altında bir ihale düzenledi. İhalenin tam 104 milyon 477 milyon TL’ye Sarıosmanoğlu İnşaat Şirketi’ne verildiği açıklandı. Karayolları ile şirket arasında 5 aylık bir sözleşme imzalandı.

Milyonlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı. Bu ihale maddesi uzun yıllardır işi isteğin firmaya verme ihalesi olarak da yorumlanıyor.

İL BAŞKAN YARDIMCISIYDI

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Sarıosmanoğlu İnşaat Şirketi’nin en büyük ortağı İsmail Keleş. Aynı zamanda AKP’nin eski Trabzon İl Başkan Yardımcısı veil genel meclisi üyesi de olan İsmail Keleş, 24 Haziran 2018 seçimlerinde Trabzon'da AKP’li yöneticilerle birlikte sokakları gezerek Erdoğan için oy istemişti.

YAZLIK SARAYA YOL YAPTI

AKP’li Keleş’in şirketi, Marmaris Okluk Koyu’na inşa edilen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazlık sarayının da yollarını yapmıştı. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2017 yılında Okluk Koyu yol yapımı ihalesini 32 milyon TL’ye alan Sarıosmanoğlu İnşaat, 16 kilometre yol yaptı ve yol inşaatı için bir de Ula ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi’nde 16 bin 272 metrekarelik “ormanlık alanda” asfalt tesisi kurdu.

Sarıosmanoğlu İnşaat AKP döneminde kamudan aldığı ihalelerle hızla büyüdü. Şirkete, kamudan 2017 ile 2021 yıllarını kapsayan son beş yılda 930 milyon 633 bin TL değerinde tam 11 ayrı ihale verildi. Şirket, bu 10 ihalenin yedisini tek başına, üçünü ise iş ortaklığı kurarak aldı.