Yaralanan motosiklet sürücüsünün başının altına paspas serdiler
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan sürücüye, ilk müdahaleyi yoldan geçen paramedik yaptı; çevredekiler de yaralının başının altına paspas serdi.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak'ta meydana geldi.
Suriye uyruklu Ahmed E. (23) yönetimindeki motosiklet ile Turgay Ş.'nin (23) kullandığı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Çevredekiler, yaralının yardıma koşarak başının altına paspas serdi.
Bu sırada yoldan geçen ve pazara gittiği öğrenilen paramedik Celal B., yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.
Ahmed E., ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'nde kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Bursa #otomobil #motosiklet
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