Yaralanan motosiklet sürücüsünün başının altına paspas serdiler

Yayınlanma: 14.03.2025 - 17:46

Güncelleme: 14.03.2025 - 17:46

Kaza, saat 14.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak'ta meydana geldi.

Suriye uyruklu Ahmed E. (23) yönetimindeki motosiklet ile Turgay Ş.'nin (23) kullandığı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Çevredekiler, yaralının yardıma koşarak başının altına paspas serdi.

Bu sırada yoldan geçen ve pazara gittiği öğrenilen paramedik Celal B., yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Ahmed E., ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'nde kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.