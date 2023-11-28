'Yardım' vaadiyle kandırdılar... Erzincan'da dolandırıcılık çetesi çökertildi

Yayınlanma: 28.11.2023 - 12:02

Güncelleme: 28.11.2023 - 12:02

Erzincan merkezli 3 ilde muhtarları da kendilerine alet edip, yardım vaadiyle binlerce kişiyi dolandırmaya çalışan çete çökertildi.

3 kişinin tutuklandığı konuya ilişkin Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde; ilimizde TCK 136 (Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi Suçu) kapsamında Yardım Vaadiyle Kişilerin yeni tip (çipli) kartlarını alıp kopyalayarak kişilerin adlarına Uluslararası Bankacılık hesabı açan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; Erzincan il merkezinde T.A.(45), B.B.Ç.(22), S.B.B.(20), İ.Ç.F.(19), A.P.(63) isimli 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve soruşturma derinleştirilmiş, devam eden çalışmalarda İzmir ve Adana illerinde E.K.(37), S. Ö.(22), H.M.(48), M.K.(36) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda; 25 adet cep telefonu, 1 adet harici bellek, 1 adet çakar olarak tabir edilen araç sireni ve tertibatı, çok sayıda fatura, fiş ve slipler, çeşitli marketlere ait çok sayıda hediye kartı, GSM operatörlerine ait çok sayıda hat, çok sayıda kimlik kartları ve fotokopileri, isim listelerinin ve kimlik bilgilerinin olduğu çok sayıda kayıtlı doküman ele geçirilmiştir.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltında bulunan 9 şahıs işlemleri akabinde Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılmış, S.B.B. İ.Ç.F. ,A.P. ,E.K., S.Ö., M.K. isimli 6 şahıs sevk edildikleri Erzincan Sulh Ceza Hakimliğince Adli Kontrol Şartıyla salıverilmiş, T.A.,B.B.Ç., H.M. isimli 3 şahıs tutuklanarak Erzincan L Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmiştir. Suç ve suçlular ile ilgili etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.”