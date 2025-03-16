Yaren leyleğin geldiğini duyanlar köye akın etti!

Yayınlanma: 16.03.2025 - 16:01

Güncelleme: 16.03.2025 - 16:01

Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.

Her göçte gelip, Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl da geldi. Nazlı 13 Mart'ta Eskikaraağaç'a gelirken, Yaren eşinden 2 gün sonra gelerek Adem Yılmaz'ın kayığına kondu. Yaren ile Yılmaz'ın buluşmasını yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve görüntülerle duyurdu.

DÜRBÜNLE İZLEDİLER

Baharın müjdecisi Yaren leyleğin 14 yıllık dostu balıkçı Adem Yılmaz’la dün kayığında buluştuğu haberini alan Yarenseverler de bu müjdeli haberle birlikte, Eskikaraağaç Leylek köyünün yolunu tuttu.

Havanın da güzel olmasını fırsat bilip, kilometrelerce uzaklıktan köye gelenlerden kimi fotoğraf çekerken, kimi ise dürbünle Yaren Leylek ile eşi Nazlı'yı izledi. Yaren leyleği görmek isteyenler yuvasının olduğu sokakta yürüyüş yaptı.

'YAREN, EVCİL OLMAYAN HAYVANLARIN DA SEVGİ BESLEDİĞİNİN KANITIDIR'

İstanbul'dan Yaren leyleği görmek için geldiğini söyleyen Hilal Karaca, “Buraya daha önceden gelmemiştim. Sosyal medyada Yaren leylek ile Adem Amcanın hikayesini gördüm. Çok merak ettim. Sadece yakından görmek istedim. Adem Amca ile Yaren'in hikayesi uzun bir serüven. Yakından görmek için İstanbul'dan geldim. Yaren, evcil olmayan hayvanların da sevgi beslediğini kanıtlayan bir hayvandır” dedi.

'ÇOCUKLUĞUM AKLIMA GELİYOR'

Yaren leyleğin kendisini çocukluğuna götürdüğünü söyleyen İsmail Hakkı Bayatay ise “Balıkesir'den Yaren leylek için geldim. Hikayesini televizyonda gördüm. Önceden sık sık Bursa'ya gelirdim ama bu köye ilk defa geliyorum. Yaren'in gaga sesini ben bizim bahçemizde her sabah duyuyordum. Her duyduğumda çocukluğumuzda yaşadıklarımız aklımıza geliyor” diye konuştu.

'YAREN GELDİĞİNDE BAHAR GELİYOR'

Bursa’nın İnegöl ilçesinden Yaren leyleği görmeye geldiğin söyleyen Vediha Yüksel, Yaren geldiğinde baharın da geldiğini belirterek, “İnegöl'den geliyorum. Yıllar önce televizyonda görmüştüm. Geçen sene de gelmiştim. Bu sene de merakla bekliyordum. Televizyonda görünce gözyaşlarımı tutamadım. Yaren geldiğinde bahar geliyor. Gerçekten çok güzel bir vefa örneğidir” ifadelerini kullandı.