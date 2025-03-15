Dostluk kaldığı yerden devam ediyor... Yaren Leylek 14. kez Balıkçı Adem’in yanında

Yayınlanma: 15.03.2025 - 09:53

Güncelleme: 15.03.2025 - 10:02

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek Köyü’nün simgesi haline gelen Yaren Leylek, 14. kez göçten döndü. Her yıl balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına konarak verdiği görüntülerle Türkiye’nin gönlünde taht kuran Yaren’in bu yıl gecikmesi, yaşından dolayı tedirginlik yaratmıştı.

Ancak beklenen an geldi ve Adem Yılmaz ile Yaren Leylek arasındaki dostluk bu yıl da devam etti. Avrupa Leylek Köyleri Ağı'na Türkiye'den dahil edilen tek yer olan Eskikaraağaç Leylek Köyü, yıllardır bu özel buluşmaya tanıklık ediyor.

Daha önce en erken 26 Şubat, en geç 15 Mart tarihlerinde yuvasına dönen Yaren Leylek’in bu yıl gecikmesi doğaseverleri endişelendirmişti. Ancak Yaren, 14. kez yuvasına dönerek dostluğun kaldığı yerden devam edeceğini gösterdi.

"BAHAR ŞİMDİ GELDİ İŞTE..."

Gelenekselleşen buluşma, bu yıl da doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendi.

Tüydeş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Nihayet beklenen kavuşma gerçekleşti. Yaren Leylek 14. yılında da varım dedi. Dün göçten gelip önce yuvasına konup eşiyle özlem giderdi ve bu sabahta soluğu Adem Amca'nın kayığında aldı. Adem Amca ise onu böyle ayakta karşıladı.

Hoşgeldin #YarenLeylek

Bahar şimdi geldi işte...