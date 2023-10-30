Musa Orhan'a hakaretten yargılanan Hazal Kaya hakkında karar verildi
Batman’da yaşamına son veren İpek Er'e cinsel saldırıda bulunan Uzman Çavuş Musa Orhan'a, sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'ya destek için paylaşım yapan oyuncu Hazal Kaya'nın yargılandığı davadan karar çıktı. Mahkeme "ceza verilmesine yer olmadığı” yönünde karar verdi.
Oyuncu Hazal Kaya hakkında geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu tespit edilen Uzman Çavuş Musa Orhan’a sosyal medya hesabından hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada mahkeme kararını verdi.
Kaya'nın avukatı Hande Kuday, sosyal medya hesabından davaya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamasında, uzlaşma teklifini kabul etmeyen Hazal Kaya aleyhine açılan davanın sonuçlandığını belirterek "Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi hakaretin varlığını kabulle birlikte işbu hakaret eyleminin haksız bir fiile tepki olarak işlendiğini ifade ederek Hazal Kaya hakkında “ceza verilmesine yer olmadığı” yönünde karar verdi" dedi.
Mahkemenin verdiği kararın kesinleşmesi halinde 'emsal' nitelikte olacağını kaydeden Kuday,"Böylelikle hayatı karartılarak elinden alınan genç bir kadın üzerinden bir de gelir modeli inşa edilmesi gayesine yargının alet edilemeyeceği anlaşılacak ve İpek Er’in en azından hatırası rahat bırakılacaktır" ifadelerine yer verdi.
Ezgi Mola’nın Musa Orhan’a yönelik tweet’i nedeniyle hakaret suçundan yargılanması akabinde Hazal Kaya, bu cinsel saldırı davasına yönelik tepkisini ortaya koymak ve de Ezgi Mola’ya destek olmak için Mola’nın ifadelerini de içerir bir tweet atmıştı. Bu tweet nedeniyle aynı yasal…— hande kuday (@handekuday) October 30, 2023
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