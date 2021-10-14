Yargılanan KESK üye ve yöneticileri hakkında karar

14 Ekim 2021 Perşembe, 20:37

İzmir'de Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üye ve yöneticilerine yönelik "örgüt üyeliği" iddiasıyla ceza verilen davada Anayasa Mahkemesi (AYM) yeniden yargılama kararına hükmetmişti. Davanın karar duruşması bugün İzmir Adliyesi 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya sanıklar ve avukatları katılırken, KESK üyeleri de duruşmayı izledi.

BERAATLERİNİ TALEP ETTİLER

Duruşmada sanıklar 13 yıldır süren haksız yargılama sürecinde mağduriyet yaşadıklarını ifade ederek, davada suç teşkil ettiği ifade edilen eylemlerin ise anayasal bir hak olduğunu vurguladı. Sanıklar beraatlerini talep etti.

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, davada yargılanan tüm sanıkların beraatine karar verdi.