Kemal Kılıçdaroğlu, KESK heyetini kabul etti

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 13:41

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve beraberindeki heyeti kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, KESK heyetini parti genel merkezindeki makamında kabul ederek, bir süre görüştü.

Görüşmede, Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de eşlik etti.