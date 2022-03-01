Yargıtay açıkladı: Cep telefonu yerine salatalık gönderenler şimdi yandı
İnternet sitelerinden, ucuz fiyata cep telefonu satan dolandırıcılarla ilgili Yargıtay kararını verdi. Yüksek Mahkeme, yurttaşlara cep telefonu gibi cihazlar yerine oyuncak ya da salatalık gönderen sanık hakkında beraat kararını bozdu. Sanal alemdeki dolandırıcılar artık hakim karşısına çıkacak.
İnternet üzerinden satışta cep telefonu yerine salatalık, sigara bırakma cihazı, oyuncak gibi ucuz malzeme gönderen bir kişi, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ davasından beraat etti.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı’nın temyiz müracaatı üzerine devreye giren Yargıtay 15. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda, sanal alemden vatandaşları dolandıranların nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturduğuna dikkat çekildi.
Kararda, “Olayda sanığın bir internet sitesinde cep telefonu satışı için ilan verdiği, mağdurla 150TL’ye satış konusunda anlaşıldığı, ortadadır. Anlaşılan ücretin sanığın verdiği hesaba yatırıldığı ancak sanığın gönderdiği koli açıldığında içinden sigara bırakma cihazının çıktığı belirlenmiştir.
Kargodan cep telefonuyla karıştırılması hayatın olağan akışına uygun olmayan sigara bırakma cihazı çıkması sonucu yapılan incelemede sanığın, farklı mağdurlara yönelik benzer eylemlerde de bulunmuş ve bu konuda başka davalar da adına açılmış olduğu görülmüştür. Sonuç olarak sanığın baştan itibaren dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği ve fiilinin Türk Ceza Kanunu’nun.158/1-f maddesinde düzenlenen bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir” denildi.
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