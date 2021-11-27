Yargıtay'dan emekliye emsal zam kararı

27 Kasım 2021 Cumartesi, 10:24

Tüm çalışanlarına yüzde üç zam veren patron, sadece emekli olacağını belirten işçiye zam yapmadı. İş Mahkemesi’nin kapısını çalan mağdur emekliye sevindiren haber Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nden geldi.

Çalıştığı şirkette, tüm işçilere yüzde 3 oranında zam yapılan işçi, ay başında maaş bordrosunda zam yapılmadığını gördü. Herkesin zamlı ücret aldığını belirten işçi, patron tarafından "emekli olacağın için sana zam yok" yanıtını aldı.

İş Mahkemesi’nin yolunu tutan emekli, patronun kendisini emekliye ayırdığını ileri sürerek kıdem tazminatı alacağının tahsilini talep etti. Davalı patron, davanın reddini talep etti. Mahkeme; bakiye kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verdi.

İSTİNAFA GÖTÜRDÜ

Kararı taraflar istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, davacının istinaf talebinin esastan reddine, davalının istinaf talebi kabul edilerek ödenen miktar için karar verilmesine yer olmadığına, bakiye kıdem tazminatı talebinin reddine hükmetti. Kararı davacı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yüksek Mahkeme; tüm işçilere zam yapılmasına rağmen davacının ücretinin artırılmadığına dikkat çekti.