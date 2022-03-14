Yargıtay'dan pes dedirten karar! 'Evlenmeyi kabul etseydi öldürülmezdi'

14 Mart 2022 Pazartesi, 11:58

Yargıtay Ceza Genel Kurulu (YCGK), Hatice Kaçmaz’ı katleden Orhan Munis’in yargılanmasına ilişkin davada indirim kararını onayladı. Gerekçe olarak ise, “Evlenme teklifini kabul etseydi cinayet işlenmeyebilirdi” denildi. Karar, 5'e karşı 14 üyenin oyuyla alındı. Karşı oy kullanan 14 üyenin tamamının ise erkek olması tartışmalara neden oldu.

KARDEŞİNİ DE ÖLDÜRMÜŞ!

1979 doğumlu katil Orhan Munis, Şubat 2001’de Erzurum’da oturdukları evde yüksek sesle müzik dinleyen lise ikinci sınıf öğrencisi kardeşi Burhan Munis’i müziğin sesini kısmaması sebebiyle tartışarak sekiz yerinden bıçaklayarak öldürdü. Yargılanan Munis savunmasında, olaydan bir hafta önce askerlik görevini tamamladığını, tartışma sonrasında da kendisini kaybettiğini kaydetti. 'Bıçakla adam öldürmek' suçundan önce müebbet hapse mahkûm edilen Munis’in cezası, suçu ağır tahrik altında işlediği ve pişmanlık duyduğu gerekçesiyle 22 yıla indirildi.

Munis, 2001’de girdiği cezaevinden 13 yıl sonra 2014'te tahliye edildi.

MAHKEME 'AŞIRI SEVGİDEN KAYNAKLI CİNAYET' DEDİ

Tahliye olduktan sonra, eşini 2012'de bir trafik kazasında kaybettiği için 4 yaşındaki kızıyla birlikte Ankara'da yaşayan Hatice Kaçmaz ile dolmuşta tesadüfen tanıştı. Munis, tanıştıktan 15 gün sonra Hatice Kaçmaz’a evlenme teklif etti. Hatice Kaçmaz da bu durumu arkadaşına söyleyince, arkadaşı internetten araştırma yaptı. Orhan Munis’in cezaevi geçmişini öğrenen Kaçmaz, Munis’den uzaklaşmaya başladı ancak kendisini ısrarla arayan ve evlenmek isteyen adamdan kurtulamadı. Mahkeme 'aşırı sevgiden kaynaklı cinayet' dedi, indirim yaptı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Mahkeme kararındaki yer alan ifadelerin ilgili kısmı kamuoyunda tepkiye neden oldu. İşte o ifadeler:

'Maktüle ve sanık herkesin bulunabileceği bir zamanda buluşmuşlar, tanık beyanlarından anlaşılacağı üzere aralarında tartışma olmamış, en azından tartışma olsa dahi bunu gören tanık bulunmamış, maktüle ile ayrılmayı hiç aklından geçirmeyen, tersine maktüle ile bir an evvel evlenmeyi arzulayan sanık, maktülenin evlenme isteğini bir türlü kabul etmemesi, ayrılma düşüncesini kendisine hissettirip açıklaması sonucu içindeki tutku derecesinde aşırı sevgiden kaynaklı duygusallığın etkisi ve ruh hali üzerinde yarattığı hiddetle yanına bıçak alarak maktüle ile her zaman buluştukları parka gitmiş ve o hiddetin sonucu olarak maktüleye bıçak darbelerini vurmuştur. Duygusal çöküntü ve hiddetin maktüledeki bıçak sayısı ile ortaya çıktığı, hiddetin sanığın soğukkanlı düşünme ve hareket etmesini engellediği, dolayısı ile olayda tasarlamadan söz etmenin mümkün bulunmadığı, sanığın eyleminin kasten öldürme suçunu oluşturduğu hukuki ve vicdani kanaatine varılmakla sanığın müsnet suçtan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına”

BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ

Kızlarını kaybeden ve torunları hem annesiz hem de babasız kalan aile hukuk savaşını sürdürdü. Yargılama sonucunda Yargıtay’ın verdiği kararın yanlış olduğunu iddia eden ve sanığın 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan mahkûm olması gerektiğini iddia eden ailenin başvurusu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi. Başsavcılık, dosyanın bozulmasını ve sanığın tasarlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilmesi gerektiğini belirtti.

BAŞSAVCILIK NE DEDİ?

Başsavcılığın bozma talepli yazısında şu ifadelere yer verdi:

'Sanık, suçta kullandığı bıçağı adak kurbanı kesimi nedeniyle temin ettiğini söylemiş, ancak üzerinden çıkan para sadece 7 liradır. Sanığın üzerinden kurbanlık parasını karşılayacak nitelikte bir para çıkmadı. Hatice Kaçmaz, ne olur ne olmaz düşüncesiyle sanıkla yaptığı bir kısım telefon görüşmelerini hayatından endişe duyarak kayıt altına almış. Sanık, bindiği takside belinden çıkardığı bıçağı ayakkabı bağcığıyla bağlayıp çorabının içine saklamış Orhan Munis’in, Hatice Kaçmaz’ın yaşam hakkını ortadan kaldırmaya yönelik eylemde bulunmaya sebatla ve koşulsuz olarak karar verdiği; olayı düşünüp planladığı suçu işlemeden önce makul bir süre geçmesine ve ulaştığı ruhi sükunete rağmen bu kararından vazgeçmeyip, sebat ve ısrarla fiilini icraya başladığı; kurguladığı kasten öldürme fiilini, belirlenmiş kurgu dahilinde icra ettiği sabit olmuştur.

KISA SÜREDE SERBEST KALABİLİR

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'na göre; Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Yargıtay Başsavcılığı'nın sanığa 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi yönündeki tebliğnamesini reddetti ve verilen indirimli cezayı yerinde buldu.

Sanığın daha önce kardeşini öldürmesi ve sadece 13 yılda tahliye olması, kurban kesmeye gideceği için yanına bıçak aldığını söylemesine rağmen cebinden 7 TL çıkması da Yargıtay üyelerine 'tasarlayarak öldürme' tespiti için yeterli olmadı. Kurul, Kaçmaz'la parkta buluşmaya gelirken bileğine 19,9 cm'lik bıçak bağlayan sanığın 'anlık hiddetle' cinayeti işlediğini savundu.

Kararda, kadının evlenme teklifini kabul etmesi halinde sanığın cinayeti işlemeyeceği, reddedilince anlık hiddetle cinayeti işlediği, yanına tedbiren aldığı bıçağı 'duygusal çöküntü ve hiddetin etkisiyle' kullandığı vurgulandı. Karar 5'e karşı 14 üyenin oyuyla alındı ve bu 14 oyu kullanan üyelerin tamamı erkek.

Gökçer Tahincioğlu yazısının devamında, Munis'in ağırlaştırılmış müebbetten kurtulduğu için önceki cinayetinde olduğu gibi kısa sürede serbest kalabileceğini belirtti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Munis'i 'tasarlayarak öldürme' suçundan mahkûm etseydi, Munis 71 yaşında tahliye olacaktı. Ancak verilen bu kararla Munis, 6 yıl daha az yatacak ve 65 yaşında tahliye olacak. Sosyal medya kullanıcıları, Kaçmaz'ın katiline indirimi onaylayan bu karara, #SkandalKarar etiketini kullanarak tepki gösteriyor.