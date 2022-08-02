Yarış yaparken 'bacak kopartan' sürücüye ev hapsi
Adana’da otoyolda yarış yaparken kendisini izleyen gence çarpıp bacağının kopmasına neden olan sürücü ev hapsi cezası aldı. Sürücünün 21 suç kaydı olduğu öğrenilirken, modifiyeli araçların başında video çekerek yurttaşları yarışa davet ettiği görüntüleri ortaya çıktı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda geçen cumartesi günü akşam meydana gelen kazada, otoyolda yarış yapan ve yarışı kazanan Emrah Y., kendisini izleyen kalabalığın üzerine aracı sürmüş ve bu sırada Sedat Leventöz’e çarpmıştı.
GÖZALTINA ALINMIŞTI
Kaza sırasında sağ bacağı kopan Leventöz, tedavi için hastaneye kaldırılırken, sürücü Emrah Y. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından arkadaşının, Sarıçam ilçesindeki oto yıkama dükkanında gözaltına alındı.
EV HAPSİ KARARI
Emrah Y., çıkartıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı. Emrah Y.’nin 21 suç kaydı olduğu da öğrenildi.
Bu arada Emrah Y.’nin sosyal medya uygulaması Tiktok üzerinden yaptığı paylaşımlar da ortaya çıktı. Emrah Y.’nin modifiyeli araçların başında video çekerek insanları yarışa davet ettiği görüldü.
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