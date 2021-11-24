Yarkadaş'tan dolar yorumu: Sanırım o son noktadayız
Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, döviz kurunun rekor yükselişini değerlendirdi. Berat Albayrak’ın , 'Allah sonumuzu hayır etsin' ifadesini hatırlatan Yarkadaş, “Sanırım o son noktadayız” dedi.
Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından AKP'li Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarıyla döviz kurunun rekor yükselişini değerlendirdi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasını duyururken söylediği, “Allah sonumuzu hayır etsin” ifadesini hatırlatan Yarkadaş, “Sanırım o son noktadayız” dedi.
'TÜRKİYE'NİN BU GİRDAPTAN ÇIKMASI AKP VE MHP İLE MÜMKÜN DEĞİL'
Yarkadaş, doların 13.35, euronun 15.20, sterlinin 17.00’ye yükseltilmesinin ardından, uluslararası finans şirketlerine danışmanlık yapan bir arkadaşının yorumunu şu sözlerle aktardı;
“Türkiye’nin bu girdaptan çıkması AKP ve MHP ile mümkün değil. Çünkü; yabancı yatırımcı, bu iki partiye güvenmiyor. Bu iktidarı istikrarlı görmüyor. Hukukta yaşanan problemler yüzünden Türk hukukuna güvenmiyor ve yatırım yapmak istemiyorlar. Türkiye’nin normalleşebilmesi için şu an Merkez Bankası’nın piyasaya en az 500 milyar dolar sürmesi ve dövizi durdurması gerek. Ancak böyle bir para yok. Merkez Bankası zaten eksi rezervde… Çözüm bir an önce seçim kararı almak ve Türkiye’yi rahatlatmaktan geçiyor”
"AKP ve MHP ise yukarıda özetlediğim tabloya rağmen, aynı yanlışları sürdürmekte kararlı" şeklinde konuşan Yarkadaş, "Berat Albayrak, görevden istifa ederken, 'Allah sonumuzu hayır etsin' demişti. Sanırım o son noktadayız" dedi.
'ÜLKEYİ BATIRDINIZ!'
Dün sosyal medya hesabında yayınladığı paylaşımda, bugün gazetede yayımlanacak haberinde dolar/TL kuruna değineceğini bildiren Yarkadaş, haberini 4 kez değiştirmek zorunda kaldığını ifade ederek, "Yarınki KORKUSUZ’da yayımlanacak olan yazım için bilgisayar başına oturduğumdan beri, dolar ve euronun fiyatı 4 kez değişti. Batırdınız ülkeyi be! Batırdınız! Milyonlarca insanı açlığa sefalete mahkum ettiniz! İstifa edin siz de kurtulun biz de kurtulalım; ülkemiz de kurtulsun!" dedi.
Yarınki KORKUSUZ’da yayımlanacak olan yazım için bilgisayar başına oturduğumdan beri, dolar ve euronun fiyatı 4 kez değişti. Batırdınız ülkeyi be! Batırdınız! Milyonlarca insanı açlığa sefalete mahkum ettiniz! İstifa edin siz de kurtulun biz de kurtulalım; ülkemiz de kurtulsun! https://t.co/WEFN27PGox— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) November 23, 2021
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