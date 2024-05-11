Yaş çay alım fiyatları belli oldu

Yayınlanma: 11.05.2024 - 21:11

Güncelleme: 11.05.2024 - 21:11

Tarım ve Orman Bakanlığı yaş çay alım fiyatlarını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"DESTEKLEME BEDELİ 2 LİRA"

"2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, üreticilerimize verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak belirlenmiştir. Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir. Hayırlı olsun."

2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, üreticilerimize verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak belirlenmiştir.



Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir.



Hayırlı olsun. pic.twitter.com/0UmrYubuYs — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) May 11, 2024



