YAŞ kararlarıyla ataması yapılmıştı... TSK'de dikkat çeken istifa!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 5 Ağustos'ta toplanan Yüksek Askeri Şûra’da (YAŞ) alınan kararlar çerçevesinde 3. Ordu Komutanlığı’na atanan Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Kemal Yeni’nin, 'emeklilik' talebinde bulunduğu öğrenildi.

T24'ün aktardığına göre; Orgeneral Yeni için 'emeklilik' işlemlerinin başlatıldığı aktarıldı.

YAŞ kararları kapsamında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın da emekliye ayrılması dikkat çekmişti. Gürak’ın Genelkurmay’daki en yakın ekibinde yer alan 2. Başkan Orgeneral Kemal Yeni de aynı kararlarla Ankara’dan Erzincan’a atanmıştı.

EMEKLİLİK TALEBİNİN NEDENİ 'LEVET ERGÜN' KARARI MI?

Askeri kaynaklardan aktarılan bilgilere göre; Orgeneral Yeni’nin emeklilik kararında, kıdem sırasına rağmen kendisinden daha genç olan Orgeneral Levent Ergün’ün Malatya’daki 2. Ordu Komutanlığı’ndan alınarak Genelkurmay 2. Başkanı yapılmasının etkili olduğu iddia ediliyor.

Orgeneral Kemal Yeni, daha önce Ege Ordusu Komutanlığı görevini yürütürken; Orgeneral Metin Gürak’ın Genelkurmay Başkanı olmasının ardından Ankara’ya Genelkurmay 2. Başkanı olarak getirilmişti. Gürak’ın emekliye sevk edilmesiyle birlikte Yeni’nin Erzincan’daki 3. Ordu Komutanlığı’na tayini yapılmıştı.

TALEP KABUL EDİLİRSE, YENİ ATAMA YAPILACAK!

Yeni’nin emeklilik talebinin kabul edilmesi halinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) boşalan 3. Ordu Komutanlığı için yeni bir atama yapılacak.