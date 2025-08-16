Cumhuriyet Gazetesi Logo
YAŞ kararlarıyla ataması yapılmıştı... TSK'de dikkat çeken istifa!

YAŞ kararlarıyla ataması yapılmıştı... TSK'de dikkat çeken istifa!

16.08.2025 11:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
YAŞ kararlarıyla ataması yapılmıştı... TSK'de dikkat çeken istifa!

YAŞ kararlarıyla Erzincan’daki 3. Ordu Komutanlığı’na atanan Orgeneral Kemal Yeni’nin, göreve başlamadan önce 'emeklilik' talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Orgeneral Yeni’nin emeklilik kararında, kıdem sırasına rağmen kendisinden daha genç olan Orgeneral Levent Ergün’ün Genelkurmay 2. Başkanı yapılmasının etkili olduğu öne sürülüyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 5 Ağustos'ta toplanan Yüksek Askeri Şûra’da (YAŞ) alınan kararlar çerçevesinde 3. Ordu Komutanlığı’na atanan Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Kemal Yeni’nin, 'emeklilik' talebinde bulunduğu öğrenildi.

T24'ün aktardığına göre; Orgeneral Yeni için 'emeklilik' işlemlerinin başlatıldığı aktarıldı.

YAŞ kararları kapsamında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın da emekliye ayrılması dikkat çekmişti. Gürak’ın Genelkurmay’daki en yakın ekibinde yer alan 2. Başkan Orgeneral Kemal Yeni de aynı kararlarla Ankara’dan Erzincan’a atanmıştı.

EMEKLİLİK TALEBİNİN NEDENİ 'LEVET ERGÜN' KARARI MI?

Askeri kaynaklardan aktarılan bilgilere göre; Orgeneral Yeni’nin emeklilik kararında, kıdem sırasına rağmen kendisinden daha genç olan Orgeneral Levent Ergün’ün Malatya’daki 2. Ordu Komutanlığı’ndan alınarak Genelkurmay 2. Başkanı yapılmasının etkili olduğu iddia ediliyor.

Orgeneral Kemal Yeni, daha önce Ege Ordusu Komutanlığı görevini yürütürken; Orgeneral Metin Gürak’ın Genelkurmay Başkanı olmasının ardından Ankara’ya Genelkurmay 2. Başkanı olarak getirilmişti. Gürak’ın emekliye sevk edilmesiyle birlikte Yeni’nin Erzincan’daki 3. Ordu Komutanlığı’na tayini yapılmıştı.

TALEP KABUL EDİLİRSE, YENİ ATAMA YAPILACAK!

Yeni’nin emeklilik talebinin kabul edilmesi halinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) boşalan 3. Ordu Komutanlığı için yeni bir atama yapılacak.

Image

İlgili Konular: #emeklilik #TSK #Yüksek Askeri Şura

İlgili Haberler

YAŞ kararları Resmi Gazete'de!
YAŞ kararları Resmi Gazete'de! Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantıdan çıkan kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
YAŞ’tan ‘sürpriz’ çıktı: CHP’den ilk değerlendirme
YAŞ’tan ‘sürpriz’ çıktı: CHP’den ilk değerlendirme Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Saray’da toplandı. Verilen kararlarda Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay Başkanlığı’na getirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, YAŞ kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Selçuk Bayraktaroğlu kaç yaşında, nereli?
Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Selçuk Bayraktaroğlu kaç yaşında, nereli? Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün 2,5 saat süren toplantısının ardından aldığı kararlar belli oldu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kadrosuzluk sebebi ile emekliye sevk edilirken, yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı. Peki, Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Selçuk Bayraktaroğlu kaç yaşında, nereli?