Yasa dışı yollarla yurda girmişler... Edirne'de yakalandılar!
Yasa dışı yollarla yurda giren 25 Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmenin Edirne'de yakalandığı aktarıldı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerde, 25 Afganistan ve Pakistan uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini belirledi.
Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği belirtildi.
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