Yasa dışı yollarla yurda girmişler... Edirne'de yakalandılar!

Yasa dışı yollarla yurda giren 25 Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmenin Edirne'de yakalandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 09:11
Yasa dışı yollarla yurda girmişler... Edirne'de yakalandılar!
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Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerde, 25 Afganistan ve Pakistan uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği belirtildi.


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