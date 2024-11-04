Yasadışı İsmailağa cemaati ‘Amel defterini kıyamete kadar açık tutacağı’ iddiasında: Bağışa cennet sözü!

Yayınlanma: 04.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.11.2024 - 04:00

AKP döneminde cemaatler etki alanlarını güçlendirdi. Bu güçlenme en çok eğitimde görülürken Türkiye’de yasadışı medreseler de arttı. Dikkat çeken kurumların başında da İsmailağa Cemaati geliyor. İsmailağa, Kız Tekâmül Medresesi’ni açmaya hazırlanıyor. Bağış kampanyasını sürdüren cemaat, 26 farklı kalem için 71 bin 700 TL değerinde bağış hedefliyor.

Cemaat bu sözde eğitim sistemini kız öğrencilerine yönelik de genişletiyor. “İsmailağa Külliyesi 2” adıyla kız çocuklarına yönelik cemaatin merkezi olan İstanbul’un Fatih ilçesinin Çarşamba semtinde 150 kişilik yatılı “Kız Tekâmül Medresesi”ni açmaya hazırlanılıyor. Cemaatin “tekâmül medreseleri” yasadışı medreselerde eğitim verecek sözde hocaların yetiştirildiği yer olarak biliniyor. Bu amaçla cemaat kadın hocaların yetiştirilmesi için yaklaşık 400 metrekare alanda, 2 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip bir şekilde, 5 katlı “Kız Tekâmül Medresesi” yapımını tamamlamak üzere.

‘AMEL DEFTERİ’ VURGUSU

İsmailağa cemaati, yasadışı “Kız Tekâmül Medresesi”nin inşaatı için başlattığı bağış kampanyasını sürdürüyor. Medresenin inşaatında kullanılmak üzere 1 mikser beton için 21 bin 600 TL, 1 metrekarelik ince işçilik için 9 bin TL, 1 adet kapı için 8 bin TL, 1 adet pencere için 7 bin TL isteniyor. Cemaat, 1 Kasım’da sosyal medya hesabından “Amel defterinizi kıyamete kadar açık tutacak İsmailağa Külliyesi 2 Kız Tekâmül Medresesi desteklerinizle tamamlanıyor” ifadeleriyle bir metrekare seramik işçiliği için 650 TL bağış kampanyası başlattı.

AKP’Lİ BELEDİYELERLE YAYILDILAR

İsmailağa cemaati Türkiye geneli medrese faaliyetlerini AKP’li belediyelerin destekleriyle genişletti. Geçen ocak ayında İsmailağa’nın Bursa Orhangazi’de Çeltik Mahallesinde kaçak “Mahmud Efendi Külliyesi” adı altında devasa bir külliye inşa ettiği ortaya çıktı. Külliye, 11 bin metrekarelik tarım arazisi üzerine yapıldı. Tuzla Belediyesi’nin önceki dönem AKP’li belediye başkanı Şadi Yazıcı ise Aralık 2023’te, belediyenin imar planlarına spor alanı olarak işlenen arazisini İsmailağa cemaatine tahsis etti. Söz konusu karara dönemin Tuzla Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Rıza Çalasın tepki gösterdi.