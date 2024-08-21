Yasadışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Yayınlanma: 21.08.2024 - 16:38

Güncelleme: 21.08.2024 - 16:38

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 4 ve PKK/YPG terör örgütü üyesi 1 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."