Yasadışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 4 FETÖ üyesi ve 1 PKK/YPG terör örgütü üyesi yakalandı.

AA
Yayınlanma: 21.08.2024 - 16:38
Yasadışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 4 ve PKK/YPG terör örgütü üyesi 1 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."


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