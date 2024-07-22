Yasadışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

Yayınlanma: 22.07.2024 - 15:58

Güncelleme: 22.07.2024 - 15:58

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve İran'a yasadışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin DHKP-C, 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Şahıslardan 1'inin ise PKK/KCK terör örgütüne katılmak maksadıyla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edildi."