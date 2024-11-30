Yasadışı yollarla yurda girmişler... Bursa'da yakalandılar!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yasadışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı.

Yasadışı yollarla yurda girmişler... Bursa'da yakalandılar!
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AA
Yayınlanma: 30.11.2024 - 08:49

Jandarma ekipleri, Bursa'nın kırsal Hamzabey Mahallesi'ndeki bir evde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Operasyon yapan ekipler, Afganistan uyruklu 7 kişiyi yakaladı. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Etiketler: #afganistan #Bursa #düzensiz göçmen #Operasyon

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