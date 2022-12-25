'Yasak' noktadan dönüş yapan TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Bolu'nun Gerede ilçesinde TEM yolunda, yasak noktadan dönüş yapan TIR'ın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TEM yolunun Gerede ilçesi geçişinde, 24 Aralık Cumartesi saat 22.30 sıralarında Ankara istikametine giden Gürcistan uyruklu Sherzod Khakiev, kullandığı 90Q707 Gürcistan plakalı kauçuk yüklü TIR'la Gerede Gişeleri'nden otoyol çıkışını kaçırdı.
ACİL DÖNÜŞ NOKTASINDAN DÖNMEK İSTEDİ
Khakiev, yaklaşık 20 kilometre uzaktaki dönüşten dönmeyip, otoyol çıkışının 2 kilometre ilerisinde bulunan yalnızca, polis, ambulans, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri gibi görevli araçların acil dönüş yapması için kullanılan acil dönüş noktasından geri dönmek istedi.
TIR'IN DORSESİNE ÇARPTI
Khakiev'in kullandığı TIR'ın, dönüş yaptığı sırada, dorsesi otoyolun sol şeridini kapattı. Bu sırada Ankara yönüne doğru giden Serkurt Yurtlu idaresindeki 54 EY 934 plakalı otomobil, TIR'ın dorsesine çarptı.
KURTARILAMADI
Kazayı, görenler durumu 112 Acil, polis, jandarma ve karayolları ekiplerine haber verdi. Karayolları ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de araçta sıkışan sürücüye müdahale etti.
Otomobil sürücüsü Serkan Yurtlu'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından morga götürüldü.
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlandı. TIR ve otomobilin yoldan kaldırılmasıyla, yol yeniden 3 şeritli olarak trafiğe açıldı.
Yasak noktadan dönüş yapan ve kazada kusuru olduğu belirlenen TIR sürücüsü Sherzod Khakiev, jandarma tarafından gözaltına alındı.
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