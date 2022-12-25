'Yasak' noktadan dönüş yapan TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü

25 Aralık 2022 Pazar, 06:57

TEM yolunun Gerede ilçesi geçişinde, 24 Aralık Cumartesi saat 22.30 sıralarında Ankara istikametine giden Gürcistan uyruklu Sherzod Khakiev, kullandığı 90Q707 Gürcistan plakalı kauçuk yüklü TIR'la Gerede Gişeleri'nden otoyol çıkışını kaçırdı.

ACİL DÖNÜŞ NOKTASINDAN DÖNMEK İSTEDİ

Khakiev, yaklaşık 20 kilometre uzaktaki dönüşten dönmeyip, otoyol çıkışının 2 kilometre ilerisinde bulunan yalnızca, polis, ambulans, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri gibi görevli araçların acil dönüş yapması için kullanılan acil dönüş noktasından geri dönmek istedi.

TIR'IN DORSESİNE ÇARPTI

Khakiev'in kullandığı TIR'ın, dönüş yaptığı sırada, dorsesi otoyolun sol şeridini kapattı. Bu sırada Ankara yönüne doğru giden Serkurt Yurtlu idaresindeki 54 EY 934 plakalı otomobil, TIR'ın dorsesine çarptı.

KURTARILAMADI

Kazayı, görenler durumu 112 Acil, polis, jandarma ve karayolları ekiplerine haber verdi. Karayolları ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de araçta sıkışan sürücüye müdahale etti.

Otomobil sürücüsü Serkan Yurtlu'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından morga götürüldü.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlandı. TIR ve otomobilin yoldan kaldırılmasıyla, yol yeniden 3 şeritli olarak trafiğe açıldı.

Yasak noktadan dönüş yapan ve kazada kusuru olduğu belirlenen TIR sürücüsü Sherzod Khakiev, jandarma tarafından gözaltına alındı.