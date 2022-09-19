Yaşamını yitiren, 12 Eylül Hükümeti'ndeki Bakan Sadık Şide kimdir?

19 Eylül 2022 Pazartesi, 14:54

Eski Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide, 94 yaşında yaşamını yitirdi. Şide'nin cenazesi yarın Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazı müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. İşte, yaşamını yitiren Eski Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide kimdir? sorusunun yanıtı...

SADIK ŞİDE KİM, HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?



1928 yılında doğan Mehmet Sadık Şide, 1949 yılında Devlet Demiryolları Eskişehir Cer Atölyesine işçi olarak girdi. 1951 yılında Şeker Fabrikasına geçti. Sendikacılığa burada başladı. 1960 yılında Sendika Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Şeker Fabrikaları İşçileri Federasyonu'nun kuruluşunda, Türk-İş Temsilciler Meclisinde, III. Çalışma Meclisi ve İşçi Sigortaları Genel Kurulu'nda Eskişehir temsilcisi olarak görevde bulundu. 1974 yılında Türk-İş Genel Sekreteri oldu. 1978 yılında Ecevit Hükûmeti'yle işçiler adına Toplumsal Antlaşmayı imzaladı. 1980 yılında bu anlaşmayı, işçi haklarının çiğnenmesine yol açtığı gerekçesiyle yok saydıklarını açıkladı.



Şide, Mahmut Sadi Irmak’ın 17 Kasım 1974 tarihinde kurmuş olduğu 38. Hükümet ile Saim Bülend Ulusu’nun 21 Eylül 1980 tarihinde kurmuş olduğu 44. Hükümet’te Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı.

12 EYLÜL DARBESİNDE SADIK ŞİDE

Sadık Şide, Türkiye'nin koca bir hapishaneye çevrilerek, işçi sınıfının kazanılmış haklarının gasp edildiği 12 Eylül darbe hükümetinde yer alan isimler bulunmuştur. 12 Eylül 1980 sonrasında kurulan Ulusu Hükûmetinde Sosyal Güvenlik Bakanlığına getirilmiş, 13.12.1983 tarihine kadar bu görevde kalmış ve Türk-İş Genel Sekreterliğini de sürdürmüştür.

Sadık Şide'nin bakan oluşunun Türk-İş İcra Kuruluna sert tartışmalarına yol açtığına ilişkin bir haber Türk-İş Yönetim Kurulu tarafından yalanlanmış ve yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmiştir: "Yönetim Kurulumuz, tam bir bütünlük içinde, Sayın Şide'nin Sosyal Güvenlik Bakanı olarak Hükûmette görev almasının işçi hakları ve çıkarları yönünden taşıdığı önemi iyi bilmekte ve kendisini tam bir dayanışma ile desteklemektedir."



Şide, aynı zamanda 12 Eylül darbesine gelene kadar ki süreçte Türk-İş ve DİSK arasında yaşanan iletişimsizliğin de sorumluları arasında gösteriliyordu.