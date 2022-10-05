Yaşlı hastaya eziyetle ilgili soruşturmada yayın yasağı kararı

05 Ekim 2022 Çarşamba, 23:55

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde özel hastanede tedavi gören kadın hastanın, sağlık çalışanlarının hakaretine maruz kalmasıyla ilgili soruşturmada yayın yasağı kararı verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yayın yasağı getirilmesi talebinde bulundu.

Talebini yerinde bulan İstanbul Anadolu 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, kamu düzeni ve kamu sağlığını gerekçesiyle, dosya kapsamı hakkında, yazılı, görsel, sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılmasının yasaklanmasına karar verdi.