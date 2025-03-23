Yaşlı teyze, gözyaşlarıyla Ekrem İmamoğlu'na dua etti: 'Sen bizim kalacaksın, ne zaman olsa arkandayım!'

Yayınlanma: 23.03.2025 - 17:37

Güncelleme: 23.03.2025 - 17:48

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu cumhurbaşkanlığı ön seçimini yoğun katılımla bugün gerçekleştiriyor.

Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu cumhurbaşkanlığı ön seçimi için 81 ilde ve 973 ilçede 5 bin 600 sandık kuruldu.

Üyeler için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erecek. Ancak CHP'den yapılan açıklamada oy verme işleminin 19.00'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Üye olmayan yurttaşlar ise ön seçim sandığının yanına konulacak "Dayanışma Sandığı"nda oy kullanabilecek.

YAŞLI TEYZENİN GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Gün boyu, yurdun dört bir yanından "İmamoğlu" için sandığa giden yurttaşların görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.

Özellikle yaşlı bir kadının İmamoğlu'nun posteriyle konuşup dua ettiği anlar, sosyal medyada gündem oldu.

Esenyurt'ta çekilen görüntülerde, yaşlı kadının "Sen bizim kalacaksın, ne zaman olsa arkandayım" dediği duyuldu.