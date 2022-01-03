Yavaş'tan 'doğal gaz ödemeleri' açıklaması
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Doğalgaz desteğimizin hane başı 500’er TL’lik ikinci ödemesini bugün tamamlıyoruz. Ailelerimiz yarından itibaren yakıt harcamasında bulunabilirler" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 600 milyon TL'lik ‘Kara Kış Destek Paketi’nde ilk doğal gaz ödemelerinde vatandaşa destek vermeye başlamış, 4 ay boyunca her ayın 16'sında Başkent Kartlara doğal gaz ödemesi yapacağını duyurmuştu.
186 bin 209 ailenin Başkent Kartlarına 4 ayda toplam 2 bin 150'şer TL'den 400 milyon 349 bin 350 TL doğalgaz desteğinin 500 TL'lik ilk ödemesini 16 Kasım'da yapılmıştı.
ÖDEMELER TAMAMLANIYOR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ikinci ödeme desteğinin bugün tamamlanacağını duyurdu.
Konuyla ilgili açıklamasında Yavaş, “Türkiye'de bir ilk olan doğalgaz desteğimiz kapsamında; 192.080 ailemizin Başkent Kart'larına yapacağımız toplam 400.349.350 TL'lik doğalgaz desteğimizin hane başı 500'er TL'lik ikinci ödemesini bugün tamamlıyoruz. Ailelerimiz yarından itibaren yakıt harcamasında bulunabilirler ” dedi.
Türkiye’de bir ilk olan doğalgaz desteğimiz kapsamında; 192.080 ailemizin Başkent Kart’larına yapacağımız toplam 400.349.350 TL’lik doğalgaz desteğimizin hane başı 500’er TL’lik ikinci ödemesini bugün tamamlıyoruz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 3, 2022
Ailelerimiz yarından itibaren yakıt harcamasında bulunabilirler.
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