Yavru ayı kara yolunda otomobilin ışığıyla son sürat koştu
Erzincan-Pülümür yoluna inen yavru ayı, otomobiliyle seyreden sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yavru ayı, kara yolunda seyreden otomobilin ışığıyla tüm hızıyla koştu.
Erzincan-Tunceli Pülümür yolunda bir yurttaş, ailesi ile birlikte gece saatlerinde otomobiliyle seyir halindeyken, yola bir anda yavru ayı çıktı.
Yavru ayı kara yolunda otomobilin ışığında bir süre koştu. Şaşkınlık içerisinde o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden yurttaşlar aracın şoförüne bir süre daha takip etmesini söyledi.
Sürücü ise ayıyı gözden kaybetmemek için hızını düşürdü. Daha sonra ayının yorulduğunu düşünen sürücü ayının gitmesine müsaade etti. Otomobilin ışığıyla bir süre süratle koşan yavru ayı, daha sonra dağlık alana doğru giderek gözden kayboldu.
Araç içerisinde bulunan yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen yavru ayının hızla koşması ise izleyenleri hem şaşırttı hem gülümsetti.
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