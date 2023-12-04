Yavru karga İETT otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtarıldı

Esenyurt’ta yola düşen karga yavrusu İETT otobüsünün altında ezilmekten son anda kurtuldu. Karganın kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 14:36
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Esenyurt Haramidere’de yolun karşısına geçen bir vatandaş yer de yatan karga yavrusunu gördü. Bu sırada seyir halinde olan İETT otobüsünü uyararak durdurdu.

Otobüs yavru kuşun ezilmesine ramak kala durabildi. Şoför araçtan inerek kuşu bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştı. O esnada aynı istikamette seyir halinde olan başka bir İETT otobüsü sürücü ve vatandaş da yardıma geldi.

Yavru kuş uzun süren uğraşların sonunda kurtarıldı.


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