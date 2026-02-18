Yayınevlerinden Ceylan Yayınları için ortak açıklama: 'Yayımcılık suç değildir'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.02.2026 14:34:00
Haber Merkezi
Ceylan Yayınları temsilcisi Hüseyin Gültepe ile yayınevi editörü Sonnur Sağlamer hakkında tutuklama, imtiyaz sahibi Hüsnü Fuat Uygur hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Ortak bir açıklama yayımlayan yayınevleri karara “Yayımcılık suç değildir” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Ceylan Yayınları’na yönelik soruşturma kapsamında yayınevinin temsilcisi Hüseyin Gültepe ile yayınevi editörü Sonnur Sağlamer tutuklandı. İmtiyaz sahibi Hüsnü Fuat Uygur hakkında ise, ev hapsi kararı verildi.

Karara tepki gösteren çok sayıda yayınevi ortak bir açıklama yayımladı.

Kitapların ve yayımcılık faaliyetlerinin kriminalize edilmesinin kabul edilemez olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Ceylan Yayınları üzerindeki baskıların son bulmasını, düşünce ve ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz" denildi.

"DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN KALDIRILMALI"

Birçok yayınevinin bir araya gelerek yaptığı ortak açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ceylan Yayınları'nın temsilcisi Hüseyin Gültepe ve yayınevi editörü Sonnur Sağlamer tutuklandılar. Yayınevi imtiyaz sahibi Hüsnü Fuat Uygur hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Aşağıda imzası bulunan yayımcılar olarak meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu dile getiriyoruz, kitapların ve yayımcılık faaliyetlerinin kriminalize edilmesini kabul etmiyoruz. 

Ceylan Yayınları üzerindeki baskıların son bulmasını, düşünce ve ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz. 

Yayımcılık suç değildir!"

Açıklamaya imza atan yayınevleri:

Avesta Yayınları, Ayrıntı Yayınları, Belge Yayınları, Berfin Basın Yayın, Bilim ve Gelecek, Bulut Yayınları, Canut Yayınevi, Cem Yayınevi, Dipnot Yayınları, Doğu Kitabevi, Dönüşüm Yayınları, Ege Yayınları, Günışığı Kitaplığı, İstos Yayın, Kaldıraç Yayınevi, Kalkedon Yayınları, Kanes Yayınları, Kor Kitap, Lis Yayınları, Literatür Yayınları, Mavibulut Yayınları, Mayıs Yayınları, Nesin Yayınevi, Nika Yayınevi, NotaBene Yayınları, Ozan Yayıncılık, Paloma Yayınevi, Sentez Yayıncılık, Sol Kültür, Su Yayınevi, Tekin Yayınevi, Varlık Yayınları, Yar Yayınları, Yazılama Yayınevi, Yeni Dönem Yayıncılık, Yeni İnsan Yayınevi, Yordam Kitap.

İlgili Haberler

