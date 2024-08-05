Yaylada mantar yiyen 5 kişi zehirlendi

Yaylada mantardan zehirlenen 5 kişi Bayburt’ta tedavi altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 05.08.2024 - 11:46
Yaylada mantar yiyen 5 kişi zehirlendi
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Trabzon’dan Limonsuyu Yaylası’na inşaatta çalışmak üzere gelen bir aileden 5 kişi yedikleri mantardan dolayı zehirlendi. İddiaya göre, V.Ş, İ.Ş, N.Ş, C.Ş ve V.Ş'de bilinç kaybı, bulantı, baş dönmesi, halsizlik gibi şikayetler ortaya çıktı.

İnşaatta çalışan kepçe operatörünün durumdan şüphelenmesi üzerine kepçe operatörü durumu 112’ye bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 5 kişinin mantardan zehirlendiği belirlendi.

Apar topar Bayburt Devlet Hastanesi'ne getirilen 5 kişiden V.Ş isimli 55 yaşındaki yurttaş yoğun bakıma alındı, diğer 4 kişinin tedavileri ayakta ilaçla yapıldı.

2 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 55 yaşındaki V.Ş, tedavilerin ardından yoğun bakımdan çıktı.

Taburcu edilen V.Ş ve diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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