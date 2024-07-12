Yaz tatili için gittiği Denizli'de hayatını kaybetti

Aydın’da yaşayan ve ailesi ile birlikte yaz tatilini geçirmek için gittiği Denizli’nin Sarayköy ilçesinde özel bir şirkete ait hafriyat kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 12.07.2024 - 17:45
Yaz tatili için gittiği Denizli'de hayatını kaybetti
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Feci kaza, Denizli’nin Sarayköy ilçesine bağlı Turan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yaz tatilini geçirmek üzere ailesiyle birlikte Aydın’dan Sarayköy’e gelen 6 yaşındaki İsmail Emir Gökkaya, kurs dönüşü camiden bisikletiyle evine giderken, özel bir şirkete ait hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa hastaneye kaldırılan İsmail, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatına kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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