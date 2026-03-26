Yazar Orhan Pamuk'un 9 dairesi bulunuyor: Taray Apartmanı davasında karar

26.03.2026 15:31:00
Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un Beyoğlu'nda 9 daire sahibi olduğu ve riskli yapı kapsamında yıkılmasını istemesi üzerine komşularıyla mahkemelik olduğu Taray Apartmanı davasında güçlendirme talebinin reddine karar verildi.

Beyoğlu'nda, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un da 9 dairesinin bulunduğu, 53 yıllık ve 18 daireden oluşan Taray Apartmanı hakkında 2022 yılında açılan davada 'riskli yapı' kararı verildi. Kararın ardından Pamuk'un komşuları, yapının güçlendirilmesi talebiyle karşı dava açarak yıkımın durdurulması için ihtiyati tedbir kararı aldırdı.

'Riskli yapı' kararına karşı İdare Mahkemesi'nde açılan davaların reddedildiği, bina sakinlerinin güçlendirme talebiyle açtığı davanın ise yaklaşık 4 yıldır sürdüğü öğrenildi. 1 yıl önce tahliye edilen Taray Apartmanı için 4'üncü bilirkişi raporu 5 Şubat'ta hazırlandı. Raporda, binanın konumu ve fiziki koşulları nedeniyle güçlendirme çalışmalarının yeterli düzeyde yapılamayacağı belirtilerek, yapının yıkılıp yeniden inşa edilmesi gerektiği ifade edildi.

APARTMAN YIKILACAK

Yıkımın durdurulması konusunda ihtiyati tedbir kararı verilmişti. Orhan Pamuk'un avukatı Hikmet Güngör, bu karara itiraz etmişti. İtiraz üzerine İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi 63'üncü Hukuk Dairesi yıkımın durdurulmasına dair verilen ihtiyati kararını kaldırmıştı. Bugün İstanbul 31'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme güçlendirme talebinin reddine karar verdi. Böylece Taray Apartmanı'nın yıkılmasının önünde bir engel kalmadı. (DHA)

Orhan Pamuk'un 'Şeylerin Tesellisi' sergisi Prag'da sanatseverlerle buluştu Orhan Pamuk’un eserlerinden oluşan "Şeylerin Tesellisi" sergisi, Prag’daki DOX Çağdaş Sanat Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu.
Müze yapacağı iddia edilmişti: Orhan Pamuk'un dairelerinin bulunduğu bina yıkılıyor Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un Beyoğlu'nda 9 daire sahibi olduğu ve riskli yapı kapsamında yıkılmasını istemesi üzerine komşularıyla davalık olduğu Taray Apartmanı'nda, 4'ncü bilirkişi raporu hazırlandı. Bilirkişi raporunun ardından 26 Mart'ta görülecek duruşmada tedbir kararının kaldırılacağını düşündüklerini belirten Orhan Pamuk'un avukatı Hikmet Güngör, "Son Bilirkişi raporunda açık bir şekilde binanın yıkılması gerektiği belirtiliyor. Mahkemenin en geç 26 Mart'taki duruşmada tedbiri kaldırıp yıkım sürecine başlayacağımızı düşünüyoruz. Tahminimize göre mayıs sonu bina yıkılmış olacak" dedi.
Selahattin Paşalı başrolde... Masumiyet Müzesi’ne Orhan Pamuk’lu gala Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un dünya edebiyatına kazandırdığı "Masumiyet Müzesi", beyaz perdenin ardından bu kez dijital ekranlarda hayat buluyor. Romanın ruhuna uygun olarak Hilton İstanbul Bosphorus’ta düzenlenen görkemli galada, Kemal’in Füsun’a olan saplantılı aşkı bir kez daha İstanbul semalarına yükseldi. Yapım, bugün itibarıyla tüm dünyada izleyiciyle buluşuyor.