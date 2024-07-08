Yazarımız Dr. Erdal Atabek, İstanbul Tabip Odası'nda anılacak

Yayınlanma: 08.07.2024 - 12:03

Güncelleme: 08.07.2024 - 12:08

Gazetemizin çınarlarından, Cumhuriyet aydını Doktor Erdal Atabek, 31 Mayıs'ta 94 yaşında hayatını kaybetmişti.

1966-1984 dönemi boyunca Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanlığı da yapan Atabek, İstanbul Tabip Odası'nda anılacak.

İstanbul Tabip Odası'ndan "Dr. Erdal Atabek’i Anıyoruz" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

31 Mayıs 2024 tarihinde kaybettiğimiz Türk Tabipleri Birliği (TTB) 1966-1984 dönemi Merkez Konsey Başkanı Dr. Erdal Atabek’i 9 Temmuz Salı günü, saat 19.00’da İstanbul Tabip Odası’nda anacağız.

Yaşamı boyunca, iyi ve onurlu hekimlik ve herkese eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti için mücadele vermiş olan Dr. Erdal Atabek, TTB başkanlığının yanı sıra SSK Genel Müdürlüğü ve Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı da yapmıştı.

TTB’nin bugüne değin kesintisiz devam ettirdiği toplumcu, kamucu ve ilerici yön, TTB’yi bir “Demokratik Kitle Meslek Örgütü”ne dönüştürmüş olan Dr. Erdal Atabek ve arkadaşlarının döneminde çizilmişti.

Erdal Atabek; çağdaşlığın, demokrasinin ve laikliğin önemini kavramış, 1923 aydınlanmasının bu değerleri için mücadele etmekten geri durmamış bir aydındı.

12 Eylül cuntası döneminde TTB ve Barış Derneği davalarından yargılanmış, Barış Derneği davasından otuz sekiz ay hapis yatmıştı. Ancak baskılar, hapisler onu yıldırmamış; emek, barış ve demokrasi mücadelesine son nefesine kadar devam etmişti.

Sevgili Erdal Abimiz, 1984’de TTB’deki görevi sona erdikten sonra da hep yanı başımızda oldu. Ondan çok şey öğrendik.

Ailesi, dostları ve yakın mücadele arkadaşlarının da anılarını ve mücadelesini anlatacakları “Dr. Erdal Atabek Anma”sına tüm hekimleri, tüm sağlıkçıları ve tüm dostlarını bekliyoruz.

Tarih: 9 Temmuz 2024, Salı

Saat: 19.00

Yer: İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu / Cağaloğlu