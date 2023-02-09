'Bira logosu' üzerinden şeriat propagandası! Milat yazarı 'Burası Türkiye İslam Cumhuriyeti' dedi

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 11:54

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 12:28

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremle yıkıma uğrayan 10 ile yönelik yardım seferberliği kapsamında bazı firmaların giysi bağışının "bira markası" nedeniyle engellendiği iddiası büyük tepki çekmişti.

İktidara yakın Milat isimli gazetesinin bir yazarı ise konu üzerinden skandal niteliğinden bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

Gazetenin yazarlarından Galip İlhaner, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, gönderilmek istendiği iddia edilen yardımın bira logolu giysiler değil de biranın kendisi olduğunu iddia edip "Bugün Tuborg bira gönderen yarın rakı şarap, kilise çanı gönderir" dedi.

İlhaner, paylaşımında Türkiye Cumhuriyeti'nin 'Türkiye İslam Cumhuriyeti' olduğunu savunmaktan da geri durmayıp yapılacak yardımların "İslam'a uygun" olması gerektiğini yazdı.

A Haber "yorumcu"su Cemil Barlas, AFAD'ın üzerinde bira markası logosu var diye bazı firmaların polar mont bağışını kabul etmediğini duyurmuştu.

Barlas, tepkisini Twitter hesabından "Üzerinde bira marka logosu var diye afad bu firmaların depolarda duran polar mont bağışını kabul etmemiş.. ilk duyduğumda yalandır dedim ama doğru çıktı.. bu bir kepazeliktir.." diyerek dile getirmişti.