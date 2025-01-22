YDS başvuruları başladı
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) başvuruları başladı.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 9 Mart'ta uygulanacak 2025-YDS/1 için başvurular, 22-29 Ocak'ta yapılacak.
Adaylar, başvurularını bugün saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2025-YDS/1 Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.
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