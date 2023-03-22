Yeğenini katleden dayı tutuklandı
Çorum'da Rıza Sadıklı'yı (37) tabancayla vurarak öldüren dayısı Hüseyin Sadıklı (44), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çepni Mahallesi Çelik 3'üncü Cadde'deki hurdacılar mevkisinde önceki gün, Rıza Sadıklı ile birlikte hurda topladığı dayısı Hüseyin Sadıklı arasında para konusunda anlaşmazlık çıktı.
Tartışma sırasında Hüseyin Sadıklı, belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla yeğeni Rıza Sadıklı'ya ateş etti. Rıza Sadıklı, göğsüne ve sağ bacağına isabet eden 3 kurşunla hayatını kaybetti. Olayın ardından Hüseyin Sadıklı gözaltına alındı.
CEZAEVİNE KONULDU
Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Sadıklı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu.
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