Yelkenlide 68 düzensiz göçmen yakalandı: 4 gözaltı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 22’si çocuk 68 düzensiz göçmen ile birlikte 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne durduruldu.
Teknede 22’si çocuk 68 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ekiplerce yakalandı.
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelileri ile ilgili adli işlemlere başlandı.
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