Yemek Sepeti hacklendi iddiası: Kredi kartı bilgileri tehlikede

16 Kasım 2021 Salı, 02:35

Yemek Sepeti geçtiğimiz Mart ayında hacklendi ve milyonlarca kullanıcının kişisel bilgileri çalınmıştı.

Bu olayın ardından şirketin kurucusu Nevzat Aydın, platformun kullanıcılarından özür dilemiş ve "Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm gelişmeleri yapmayı sürdürüyoruz" demişti.

MİLYONLARCA BİLGİ ÇALINDI İDDİASI

Aydın'ın açıklamasından henüz birkaç ay sonra Yemeksepeti'nin tekrar saldırıya uğradığı iddia edildi.

60 milyon kullanıcının açık adres, isim-soyisim, telefon numarası gibi kişisel verilerini elde ettiklerini iddia eden hackerların bazı kullanıcılara ait kredi kartı numalarının ilk ve son 4 hanesinin de yer aldığı veritabanı, satışa çıkardıkları iddia edildi.



