Yemek teslimatında yeni dönem: Yaya kurye hizmetine başlıyorlar!

Yayınlanma: 28.08.2023 - 14:20

Güncelleme: 28.08.2023 - 14:20

Yemeksepeti, Getir, Trendyol gibi birçok kurye hizmeti veren firmalarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle yeni yöntemler ortaya çıkmaya başladı.

YEMEKSEPETİ'NDEN YAYA KURYE

Son dönemlerde Trendyol yaşanan yoğunluğu azaltmak için bisikletli kurye hizmetine geçmişti. Bu firmaların arasında şimdi ise Yemeksepeti'de katıldı. Yemeksepeti bisikletle kurye hizmeti haricinde yaya kurye hizmeti sunacağını da açıkladı. İstanbul, İzmir, Antalya, Konya, Isparta, Muğla ve Balıkesir'in belirli bölgelerinde bugün itibarıyla Yemeksepeti'nin yaya kurye hizmeti hizmete sunuldu.

Firma konuyla iligli açıklamasında ise karbon salımını azaltmak için bu yönteme geçtiklerini belirtti.

Yemeksepeti'nin yeni hizmetinin açıklaması ise şöyle:

“Yemeksepeti kullanıcılarına karbon salımı olmayan teslimatlar sağlarken, hizmet standartlarını ve opsiyonlarını daha üst seviyelere taşıyacak olan Yaya Kurye modeli, aynı zamanda Yemeksepeti’nin lojistik ağını genişletme hedeflerine de destek olacak. Karbon salımı yapmadan hizmet vererek Yemeksepeti’nin karbon ayak izi hedeflerine katkıda bulunacak olan bu çevreci teslimat girişiminin yanı sıra elektrikli motorsiklet ve bisikletin de teslimat araçlarına eklenmesiyle daha yeşil bir lojistik ağ hedefleniyor.”