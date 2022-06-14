Yemeksepeti’nden sipariş verenler dikkat! İstemesen de 1 TL

14 Haziran 2022 Salı, 15:40

İnternet üzerinden sipariş verilen uygulamalardan biri olan Yemeksepeti’nde sipariş vermek isteyenler dikkat çeken bir durumla karşılaştı.

Uygulama üzerinden sipariş vermek isteyen müşteriler 'Sos istemiyorum' seçeneği karşısında 1 TL ücret çıktığını gördü.

Bu durumu fark eden bazı müşteriler siparişlerini iptal etmek durumunda kalırken farkında olmadan 1 TL ödeyenler de oldu. Sosyal medya sayfalarında paylaşılan görüntülerde 'Sos istemeyen' yurttaşlardan da 1 TL alınacak olması büyük tepki topladı.

İşte sosyal medyada gündem olan o liste;

Sarımsaklı sos: 2.99

Stick Ketçap: 1.00 TL

Stick mayonez: 1.00 TL

Sos istemiyorum: 1TL

1 adet sos: 1 TL

2 adet: 8,99 TL

Sosyal medyada paylaşılan listeye tepki yağmasının ardından; firmadan "teknik bir hata" açıklaması geldi. 'Para iadesi' olup olmayacağı ise yurttaşlar tarafından merak edildi.