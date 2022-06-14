Yemeksepeti’nden sipariş verenler dikkat! İstemesen de 1 TL
Yemeksepeti uygulaması üzerinden sipariş vermek isteyen yurttaşlar dikkat çeken bir durumla karşılaştı. Firma, olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından 'teknik hata' açıklamasında bulundu.
İnternet üzerinden sipariş verilen uygulamalardan biri olan Yemeksepeti’nde sipariş vermek isteyenler dikkat çeken bir durumla karşılaştı.
Uygulama üzerinden sipariş vermek isteyen müşteriler 'Sos istemiyorum' seçeneği karşısında 1 TL ücret çıktığını gördü.
Bu durumu fark eden bazı müşteriler siparişlerini iptal etmek durumunda kalırken farkında olmadan 1 TL ödeyenler de oldu. Sosyal medya sayfalarında paylaşılan görüntülerde 'Sos istemeyen' yurttaşlardan da 1 TL alınacak olması büyük tepki topladı.
İşte sosyal medyada gündem olan o liste;
Sarımsaklı sos: 2.99
Stick Ketçap: 1.00 TL
Stick mayonez: 1.00 TL
Sos istemiyorum: 1TL
1 adet sos: 1 TL
2 adet: 8,99 TL
Sosyal medyada paylaşılan listeye tepki yağmasının ardından; firmadan "teknik bir hata" açıklaması geldi. 'Para iadesi' olup olmayacağı ise yurttaşlar tarafından merak edildi.
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