26 Şubat 2022 Cumartesi, 15:54

Yüzde 17’lik ücret zammı teklifine ve esnaf kurye modeli dayatmasına karşı iş bırakan Yemeksepeti kuryelerinin eylemi 26’ncı gününde. 5 bin 500 lira net ücret ve iş güvencesi taleplerinin karşılanmasını talep eden kuryeler, bugün yine Yemeksepeti’nin Levent’te bulunan genel merkezi önünde konvoy hâlinde bir araya geldi. “İşçi ve sendika düşmanlığını protesto ediyoruz” yazılı pankartın açıldığı eylemde, “Motorlu kuryeler köle değildir”, “Yemeksepeti kuryeleri, verilen sözler tutulmazsa 1 Mart'ta kontak kapatacak. Zafer direnen emekçinin olacak” ve “Yaşasın onurlu mücadelemiz” sloganları atıldı.

Burada konuşan Nakliyat- İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, direnişin başından bu yana destek verenlere teşekkür etti.

"DEMOKRATSAN KOYALIM SANDIĞI?"

Küçükosmanoğlu, Yemeksepeti’nin kurucusu ve eski CEO’su Nevzat Aydın’a seslenerek şunları söyledi:

"Yemeksepeti’ni sefalet ücretine mahkûm etmek isteyenler, kendileri Maldivler Adası’nda 5 milyon dolara düğün yapıyorlar. Bizim, kimsenin özel yaşamıyla alıp veremediğimiz yok ancak burada işçileri asgari ücretle çalışmaya mahkûm edenlerle bir alıp veremediğimiz var elbette. Bir taraftan sağa sola demokratlık hikâyesi okuyacaksın ama yeri geldiğinde işçilerin en küçük bir örgütlenme hakkıyla ilgili Türkiye’de bir örneği olmayan, resmi evrakta sahtecilik yaparak işçilerin örgütlenmesini engelleyeceksin. Demokratsan koyalım sandığı, işçiler sendika istiyor mu, istemiyor mu? İstiyorsa hangi sendikayı istiyor, ona saygı gösterelim. Demokratlığın kriteri budur Nevzat Aydın.

Yemeksepeti’nin satışından sonra 27 milyon doları 114 tane beyaz yakalıya dağıttılar, diğer binlerce mavi yakalıya bundan herhangi bir pay vermediler. Bu, mavi ve beyaz yakalılar arasında da bir çelişkiyi derinleştirmeye yönelik bir tuzaktı"

"BUYRUN 4 BİN 253 LİRAYLA SİZ GEÇİNİN"

Sendika Başkanı Küçükosmanoğlu, buradaki mücadeleye çalışanlara da bir çağrıları bulunduğunu belirterek, "Buyurun bir ay siz asgari ücretle, 4 bin 253 lirayla siz geçinin" diye konuştu.

1 MART'TA KONTAK KAPATMA ÇAĞRISI

Yemeksepeti kuryelerinin başlattığı mücadelenin Türkiye’nin dört bir yanında sahiplenildiğini belirten Küçükosmanoğlu, "Bu mücadeleyle birlikte olan sanatçılar, yazarlar ve aydınlar var. Dünyanın birçok yerinden destek geliyor. Haluk Levent’in de birtakım girişimleri oldu. Onun da girişimiyle önümüzdeki günlerde zaferle sonuçlandıracağız. İşveren tarafından yayılan propagandada ‘Şubat ayında maaşlarınızı zamlı alacaksınız’ deniyor. Mücadeleyi kırmak için her yol ve yöntem denenmekte. Eğer 1 Mart’ta söylenenler yerine getirilmezse tüm Türkiye çapında tüm moto kuryeleri ve Banabi deposunda çalışanları kontak kapatmaya çağırıyorum” dedi.