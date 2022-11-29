Yengesini bıçaklayıp, 3'üncü kattan atladı
Bolu'da, tartıştığı yengesi Gizem Özçelik'i (29) bıçakladıktan sonra 3'üncü kattan atlayan Kerem Seçkin (23), ağır yaralandı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Çıkınlar Mahallesi 504'üncü sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. Kerem Seçkin, iddiaya göre evine gittiği dayısının eşi Gizem Özçelik ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesiyle Kerem Seçkin, mutfaktan aldığı bıçakla Gizem Özçelik'i bıçaklayarak ağır yaraladı. Kerem Seçkin, daha sonra 3'üncü kattaki dairenin balkonundan atladı.
Kerem Seçkin'in atladığını gören komşular durumu polis ve 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu.
Yaralılar, daha sonra ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların hayati tehlikeleri devam ediyor.
Video Haberler
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
En Çok Okunan Haberler
-
- Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın annesi ilk kez konuştu
- Geminin dümeninde aç, susuz tam 11 gün...
- Ret, inkar, hakaret...
- İsmi anıt çınara verildi
- 'Gerçekten de bu bir trajedidir'
- AKP'li üyeden CHP'li başkana sinkaflı küfür
- 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım?'
- Soylu'nun AKP'ye verdiği mesaj ne?
- Portakal, adayı 'net' diyerek açıkladı
- Sözleşmeliye 3+1 şartı geliyor