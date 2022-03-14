Yeni Akit, grev kararı alan sağlık emekçilerini 'beyaz önlüklü zorbalar' diyerek hedef aldı

14 Mart 2022 Pazartesi, 10:57

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” dediği hekimleri, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi de hedef gösterdi. Gazete, hakları için grev kararı alan sağlıkçılar için “Beyaz üniformalı zorbalar” ifadesini kullandı.

İstanbul Kadıköy’de bir araya gelen binlerce sağlık emekçisi Türk Tabipler Birliği ve sendikaların öncülüğünde, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla acil hastalar dışında greve çıkacaklarını duyurmuştu.

Önceki gün gerçekleşen eylemde iktidara seslenen sağlık emekçileri “Vazgeçmiyoruz, hakkımız olanı alacağız ve sağlıkta şiddeti durduracağız” dedi ve “Hiçbir yere gitmiyoruz” mesajı verdi.

SKANDAL İFADELER

Yandaş Yeni Akit‘in grevi bahane ederek sağlık emekçilerini hedef gösterdiği yazıda ise şu ifadeler kullanıldı:

“Vatandaşların sağlık hakkını gasbeden doktorlar, yapacakları zorbalığı, 'Büyük Beyaz Yürüyüş' ve 'Beyaz G(ö)rev' adları ile yumuşattı.

Bugün saat 13.00’de Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen TTB’li hekimler, Kadıköy İskele Meydanı’na yürüdü. 14 Mart Pazartesi günü sabah erken saatlerde hastanelerde de eylem yapacaklarını duyuran hekimler, vatandaşları hastanelerde terk ederek, 14 Mart Pazartesi günü saat 12.30’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Havuzlu Bahçe’de, 15 Mart Salı günü de Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi önünde buluşacak.“