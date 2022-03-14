Cem Yılmaz'dan 14 Mart Tıp Bayramı paylaşımı: 'Eğer hasta olmazsak doktor da olmaz, lütfen hasta olmayalım'
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Yılmaz, kutlamasında Erdoğan'ın "varsın gidiyorlarsa gitsinler" sözlerini üstü kapalı olarak eleştirdi. Komedyenin paylaşımı 30 binden fazla beğeni aldı.
Tıp Bayramı 1976’dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart’ı içine alan hafta boyunca kutlanıyor. Farklı tarihlerde olsa da dünyanın birçok ülkesinde kutlanan Tıp Bayramı hem sağlık çalışanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi hem de haklarını arayan sağlık emekçilerinin seslerinin duyulmasına yardımcı oluyor.
Bugün de aralarına ünlü isimlerin de dahil olduğu pek çok kişi, 14 Mart Tıp Bayramı'nı sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kutladı. #14MartTıpBayramı etiketi Twitter Türkiye gündeminde ilk sıraya yerleşti.
Sağlık emekçilerinin bayramını kutlayan isimlerden biri de ünlü komedyen Cem Yılmaz oldu. Yılmaz, 14 Mart Tıp Bayramı için iktidara gönderme yaptığı bir paylaşımda bulundu.
Sağlık çalışanlarının haklarını almak için ülke çapında grevde olduğu bugün Yılmaz, Twitter hesabından, "Tüm hastaların 14 Mart Tıp Bayramını gönülden kutluyorum. Doktorlar ile ilgili bir şey söylemeyeceğim. Eğer hasta olmazsak doktor da olmaz lütfen hasta olmayalım. Eğer elele….ver…neyse" diye yazdı.
NE OLMUŞTU?
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada, doktorları hedef alarak, "Varsın gidiyorlarsa gitsinler" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, kadroları asistanları atayarak doldurabileceklerini söylemişti. Erdoğan'ın bu sözleri kamuoyunda büyük tepki çekmişti.
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